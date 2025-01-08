Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Ordu'da Trafik Denetimleri: 12 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 12 Bin Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmak için son bir haftada 12 bin 422 araç ve sürücüyü kontrol etti. 39 yaralanmalı trafik kazasında 54 kişi yaralandı. Cezai işlemler yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 422 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 54 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 50 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 49 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 453 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 69 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 90 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 71 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 422 araç kontrol edildi, bin 983 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten
img

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
img

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.