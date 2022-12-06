Ordu'da tırdan yola dökülen gaz beton, trafiği aksattı

Ordu'da tırdan yola dökülen çok sayıda gaz beton, trafiğin aksamasına yol açtı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tırda yüklü olan gaz beton, halatların kopması sonucu yola döküldü. Yolun her 2 şeridine de savrulan gaz beton, trafiğin aksamasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla alanda çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından gaz beton kalıntıları yoldan temizlenirken, ulaşım ise normale döndü.

Yaralanmanın olmadığı konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU