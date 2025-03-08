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Ordu'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Ordu'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Ordu merkezli düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli belgeler ve alacak verecek kayıtları ele geçirildi.

Ordu merkezli 2 ilde yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen tefecilik suçuna yönelik Ordu'nun Altın Ordu ve Fatsa ilçesi ile Konya ilinde arama ve yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 50 adet senet, 15 adet çek, 1 adet müşteki ve şüpheli arasında imzalanan alacak verecek protokolü, 1 adet müştekiye ait vekaletname ve 1 adet alacak verecek kaydı olan dökuman ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. (54), G.Y. (45) ve H.K. (43) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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