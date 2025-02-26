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Ordu'da Tefecilik Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Tefecilik Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Ordu'da yapılan jandarma operasyonunda tefecilik yaptığı iddia edilen 69 yaşındaki A.S. tutuklandı. Operasyonda çok sayıda boş senet, para, tabanca fişeği ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekiplerince yürütülen tefecilik operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, savcılık koordinesinde, Fatsa ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.S. (69) isimli şahsa ait 4 adreste yapılan aramada 57 adet imzalı boş senet, suçtan elde edilen 47 bin 900 TL, 315 adet tabanca fişeği ve 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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