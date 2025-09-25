Haberler

Ordu'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bacaklarından Vuruldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Nida K. ile Ali Külünk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Nida K., Ali Külünk'ü bacaklarından vurdu. Yaralı Külünk hastaneye kaldırılırken, Nida K. gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bacaklarından vurulan şahıs yaralandı.

Olay, ilçenin Selimiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nida K. (56) ile Ali Külünk (61) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Nida K., yanında bulunan tabanca ile Ali Külünk'e ateş etti. Bacaklarından vurulan Ali Külünk yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Külünk, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nida K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
