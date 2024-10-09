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Ordu'da Tarihi Eser ve Silah Ele Geçirildi

Ordu'da Tarihi Eser ve Silah Ele Geçirildi
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Ordu'da gerçekleştirilen operasyonda bir işyerinde 70 adet sikke, 14 tarihi eser ve bir tabanca ile mühimmatı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da bir işyerinde yapılan aramada, 70 adet sikke, tarihi objeler ile tabanca ve mühimmatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Altın Ordu ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 70 adet sikke, 14 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet bulundurma ruhsatı mesken olan tabanca, 69 adet fişek, 2 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk ordu Suç

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