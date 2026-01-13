Haberler

Ordu'da tarihi eser olduğu değerlendirilen ürünler ele geçirildi

Ordu'da tarihi eser olduğu değerlendirilen ürünler ele geçirildi
Güncelleme:
Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan kitaplar, belgeler ve objeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonlarında, tarihi eser olduğu değerlendirilen ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Korgan ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap, 1 adet Arapça-İbranice ibareli olduğu değerlendirilen belge, 1 adet metal haç, 3 adet sikke ve 5 adet obje ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

