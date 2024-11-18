Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Tali Yoldan Çıkan Araç Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

Ordu'da Tali Yoldan Çıkan Araç Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde tali yoldan çıkan bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tali yoldan çıkan otomobilin çarpıştığı araçtaki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Samsun istikametine seyir halinde olan Yılmaz Çelik idaresindeki 34 RG 9352 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 RG 9352 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü ile eşi Perihan Çelik (37), kucağında uyuyan bebekleri Deniz Çelik (2) ve arka koltukta oturan arkadaşları Zehra Sobi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya sebep olan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, kazada yaralanan aile şikayetçi olduklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf

Vicdansız çete üyesinden korkunç bir itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun?

Çete üyesinden mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Neden yaşatıyorsun?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz

Devletin iki numarası, enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kalpazan 5. bölüm full HD tek parça izleme linki! Pazartesi hangi diziler var? 18 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 18 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar CANLI izle! 18 Kasım 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 27. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kalpazan CANLI izle! 18 Kasım Pazartesi Kalpazan 5. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gülen Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 18-19 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Kasım Meram, Karatay, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.