Ordu'da tabancasını temizlerken kendini vuran kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde evinde tabancasını temizlerken kazara kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından ailesi güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi. Yapılan incelemede, kişinin tabancasını temizlerken kendini vurduğu ve kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.