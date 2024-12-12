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Ordu'da Şüpheli Valiz Panik Yaratı

Ordu'da Şüpheli Valiz Panik Yaratı
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Ordu'da bir alışveriş merkezi önünde unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirerek bölgedeki yaya ve araç trafiğini durdurdu. Valizin sahibi, güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası olay yerine gelerek eşyalarını aldı.

Ordu'da bir alışveriş merkezi önünde unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Altın Ordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM girişi kapısının yakınında şüpheli bir valiz olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Bu esnada sokak, bir süreliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak, güvenlik önlemleri alındı. AVM'nin güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından valizi bir kişinin unuttuğu belirlendi. AVM içerisinde anons yapılması üzerine valizin sahibi olay yerine gelerek, polis ekipleriyle görüştükten sonra valizini aldı. Valizin içerisinden ise kişisel eşyaları çıktı.

Olay yerindeki güvenlik şeritlerinin kaldırılmasının ardından yaya ve araç trafiği normalde döndü. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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