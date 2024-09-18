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Ordu'da Şüpheli Paket Paniği: Valiz Sahibi Gelince Gerçek Anlaşıldı

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Ordu'da bir şahıs, dolmuştan indikten sonra taşıyamadığı valizini yol kenarına bıraktı. Vatandaşların şüphelendiği valiz için polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede valizin tehlikeli bir madde içermediği anlaşıldı.

Şüpheli paket paniği: Taşıyamadığı valizini yol kenarına bıraktı, polis ekipleri harekete geçti

ORDU - Ordu'da bir şahıs, dolmuştan indikten sonra valizlerini taşıyamayınca bir tanesini yol kenarında bıraktı, şüpheli paket ihbarı ile polis ekipleri harekete geçti.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Türkmen, dolmuştan indikten sonra yükü fazla olduğu için bir kısmını taşıdı, bir valizini ise yol kenarında bıraktı. Valizin şüpheli olduğunu değerlendiren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Valizin etrafı emniyet şeridi ile kapatıldıktan sonra ise valizin sahibi gelerek, kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan incelemenin ardından valiz içerisinde tehlikeli bir madde olmadığı görüldü.

Valizin sahibi Hamdi Türkmen, "Arabadan indim, diğer eşyalarımı pazar alanına götürdüm. Sonradan bunu almak için geri geliyordum, bu esnada valizi ihbar etmişler. Buraya geldiğimde polis ekipleriyle birlikte açtığımızda su tesisat ve hırdavat ürünleri çeşitleri var, tehlike arz edecek bir şey yok" dedi.

Ordu'da Şüpheli Paket Paniği: Valiz Sahibi Gelince Gerçek Anlaşıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - 3.Sayfa

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