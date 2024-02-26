Üye Girişi
Haberler

Ordu'da şüpheli çanta paniği

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Ordu'da terk edilmiş bir çanta nedeniyle yaşanan paniğin ardından çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Ordu'da şüpheli çanta paniği

Patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı

ORDU - Ordu'da şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan dolmuş durağında terk edilmiş vaziyette duran çantayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, trafik Ordu'dan Giresun ve Samsun istikametine kapatıldı, yayaların geçişine de izin verilmedi. Bomba imha uzmanı ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı.

Çantanın patlatılmasının ardından ulaşım ve yaya trafiği normale döndü. Ekipler, çantalardan çıkan eşyaları olay yerinden kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ordu Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili ne söyledi? Ne olmuştu? 27 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında, nereli? VAN İFTAR VAKTİ | Van iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Fatma Şahin kimdir? AK Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin kaç yaşında, nereli? ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TRABZON İFTAR VAKTİ | Trabzon iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ | Tekirdağ iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title