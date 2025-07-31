Ordu'da Suçlulara Operasyon: 20 Şahıs Yakalandı, 13'ü Tutuklandı

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Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada yürüttükleri operasyonlarla 20 şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti. Aranması bulunan şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 20 şahıstan 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 86 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 20 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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