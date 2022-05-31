Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 4 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 4 tutuklama

Ordu'da suç örgütü kurarak çek senet tahsilatçılığı yapan bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Ordu'da suç örgütü kurarak çek senet tahsilatçılığı yapan bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan planlı çalışma çerçevesinde 14 eylem gerçekleştirildiği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, çek senet tahsilatçılığı, işyeri kurşunlama, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, ateşli silah bulundurma ve silahlı tehdit suçlarından Ordu ve Giresun illerinde 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon 4 adet tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 24 adet değişik ebatlarda bıçak ve balta ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan ve tamamlanan işlemleri akabinde mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol, 3'ü serbest bırakıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Silah Ordu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title