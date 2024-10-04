Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Suç Kaydı Bulunan 4 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da Suç Kaydı Bulunan 4 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'da, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda suç kaybı bulunan 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim tarihinde Altın Ordu ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayı ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından şahısların C.K. (33), C.Ş. (31), S.A. (29) ve H.A.(30) olduğu belirlendi.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu anlaşıldı

Yapılan operasyonların ardından yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden C.K.'nın 16 suç, C.Ş.'nin 5, S.A.'nın 16 ve H.A.'nın 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, suçta da kullanılan 4 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, H.A., C.K. ve S.A. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, C.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa ordu

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney binlerce kişinin önünde İsrail'e meydan okudu

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

Sokak ortasında tecavüze kalkışan suç makineleri için yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En Nesyri Transfermarkt değeri güncellendi! En Nesyri piyasa değeri ne kadar oldu? SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu? MEB Ortak sınav takvimi! Ortak sınav takvimi belli oldu mu? 1. Dönem ortak sınavlar ne zaman? Ara tatil tarihleri belli oldu İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37'ye düştü! Güncel baraj doluluk oranı! VGM BURS BAŞVURUSU: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar? Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman? Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
title