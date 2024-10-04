Ordu'da Suç Kaydı Bulunan 4 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda suç kaybı bulunan 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim tarihinde Altın Ordu ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayı ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından şahısların C.K. (33), C.Ş. (31), S.A. (29) ve H.A.(30) olduğu belirlendi.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu anlaşıldı

Yapılan operasyonların ardından yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden C.K.'nın 16 suç, C.Ş.'nin 5, S.A.'nın 16 ve H.A.'nın 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, suçta da kullanılan 4 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, H.A., C.K. ve S.A. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, C.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ORDU