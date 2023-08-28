Ordu'da Sosyal Medya Üzerinden Yapılan 'Vefat Etti' Paylaşımı Panik Yarattı

Ordu'da çay ocağı işletmesi bulunan 25 yaşındaki Fatih Temel hakkında sosyal medya hesaplarında yapılan 'vefat etti' paylaşımı ortalığı karıştırdı. Ailesinin bile inandığı, saatler içerisinde yüzlerce telefon çağrısı alan Temel, kendisini sürekli arayan olduğu için anlık da olsa vefat ettiğini düşündüğünü söyledi.

Altınordu ilçesinde çay ocağı işletmesi bulunan 25 yaşındaki Fatih Temel hakkında dün bazı sosyal medya hesaplarında vefat ettiği paylaşımları yapıldı. Sosyal medya hesabına Temel'in tüm bilgileri ile cenaze tarihini ve 'kalp krizi' nedeniyle vefat ettiğini yazan sahte hesap ortalığı karıştırdı. Tanıyanlar gerçekten vefat ettiğini düşünürken, Fatih Temel sosyal medya hesaplarından durumu açıklasa da telefonların halen susmadığını, konuyla ilgili adli süreç başlatacağını belirtti.

"Telefonum susmak bilmedi"

Yanlış bir bilgilendirme yüzünden olayın büyüdüğünü ve yüzlerce telefon çağrısı aldığını söyleyen Fatih Temel, "Dün sabah saatlerinde uyuduğum esnada sürekli telefon trafiği başladı ve ilk başta aldırış etmedim, arkadaşlarım şaka yapıyor sandım. Sonrasında ailem de aradığında ağlıyorlardı ve ben de olayın ciddiyetinin farkına vardım. Bir tane sahte hesaptan Ordu'nun bir haber sayfasına benim vefat ettiğime dair yanlış bilgilendirme yapılmış ve sayfa sahibi de paylaşmış. Tabii yalan haber ama insanlar gerçek sanmış, bütün herkes beni vefat etti olarak düşünmüş ve bu esnada telefon susmak bilmedi. Hangisine cevap vereceğimi şaşırdım" diye konuştu.

"Vefat etmedim diye paylaşım yaptım ancak insanlar inanmadı, açıklama yapmaktan yoruldum"

Olayın asılsız olduğuna dair paylaşımlar yapmasına rağmen insanların halen inanmadığını söyleyen Temel, "Maalesef insanlar böyle saçma şeylerle uğraşınca ben de üzülüyorum, gereksiz şeyler. İnsanları ve gündemi meşgul etmiş olduk. İnsanlara açıklama yapmaktan yoruldum. Olayın asılsız olduğuna dair kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlar yaptım ancak insanlar yazıyı okumaktan ziyade haberin başındaki yazıyı okuyarak vefat ettiğimi düşünmeye devam ettiler. Büyük bir yanlış anlaşılma oldu" ifadelerine yer verdi.

"Ailem bana ulaşamadığı için olayı gerçek sanmış"

"Ailem çok üzüldü ve o esnada uyuduğum ve telefonlarına bakmadığım için zaten bana ulaşamamışlar ve kötü düşünmüşler" diyen Fatih Temel, "Bu duruma onlar da çok üzüldüler. Bilgilerimi gönderen kişi tüm bilgilerimi biliyor, nerede yaşadığımı ve esnaf olduğumu da biliyor. Galiba beni tanıyan birisi diye düşünüyorum, konunun takipçisi olacağız ve adli süreci başlatacağız inşallah. İnsanlar beni sürekli arayınca ben de aynaya baktım ve 'yaşıyor muyum?' diye kendimi kontrol ettim. Telefon halen susmuyor, bazıları beni vefat etti sanıyor ama çok şükür hayattayım" şeklinde konuştu. - ORDU