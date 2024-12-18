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Ordu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Ordu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Yaralı, Şüpheli Yakalandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Olayı gerçekleştiren şüpheli polis tarafından yakalandı.

Ordu'da sokak ortasında tabanca ile vurulan bir kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.U. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan G.Ö. ile cep telefonu ile konuşarak tartıştı. Bir süre sonra G.Ö., araç ile M.C.U.'nun olduğu adrese geldi. Burada büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, G.Ö. yanında getirdiği tabanca ile M.C.U.'ya 2 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Şüpheli G.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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