Ordu'da sokak ortasında kavga

Ordu'da sokak ortasında kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 7 yıl önce boşanan çiftin sokakta ortasında tartışması kavgaya döndü, vatandaşlar da olaya dahil oldu.

Ordu'da 7 yıl önce boşanan çiftin sokakta ortasında tartışması kavgaya döndü, vatandaşlar da olaya dahil oldu.

Olay, 7 Haziran tarihinde Aybastı ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yıl önce eşinden ayrılan Hamide Ö. (35), velayeti babalarında bulunan çocuklarını Kurban Bayramı dolayısıyla görmek istedi. Bu esnada eski eşinin akrabaları ile karşılaştı. 2 tarafın tartışması kavgaya dönüştü. Bu esnada eski eşi olan askeri personel Bekir Y. (36) olaya dahil oldu. Bekir Y., eski eşinin kardeşi Habibe Ö'nün üzerine koşarak, iddiaya göre yumruk ve tekme attı. Taraflar arasında çıkan kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayda alınan görüntülerde tarafların birbiriyle kavga ettikleri, askeri personel olan Bekir Y.'nin eski eşinin kardeşi Hamide Ö.'nün üzerine yürüdüğü ve vurduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca bir vatandaşın bu duruma tepki göstererek, "Bak karşındaki bir kadın" diyerek kavgaya dahil olduğu anlar yer alıyor.

Konu yargıya taşınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
Bakan Şimşek: Dünya Bankası ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı, beklentiler iyileşiyor

Dünya Bankası tahminini yükseltti, Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Yasak aşkta kan aktı! Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Öğrencilerin beklediği haber geldi! Sınav giriş yerleri açıklandı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.