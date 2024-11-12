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Ordu'da Sokak Köpeklerinin Saldırısı: 70 Yaşındaki Adam Yaralandı

Ordu'da Sokak Köpeklerinin Saldırısı: 70 Yaşındaki Adam Yaralandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 70 yaşındaki Hüsnü Kabataş, yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve bacaklarından yaralandı. Kabataş, köpeklerin sayısının artmasından endişeli ve yetkililerden çözüm bekliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırması sonucu bacaklarından yaralandı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Hüsnü Kabataş (70), 3 gün önce kızının yanından dönerken yolda sokak köpeklerini gördü. Yürümeye devam eden Kabataş, bir köpeğin ani bir şekilde saldırması sonucu 2 bacağından ısırıldı. Hastaneye giden ve tedavi olan Kabataş, kuduz aşısı yaptırdı. Toplamda 4 kez kuduz aşısı yaptıracak olan Kabataş, Altınordu'da sokak köpeklerine bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

"Sokak köpekleri çoğaldı"

Olayı anlatan Hüsnü Kabataş, "Kızımın yanından gelirken sokak ortasında sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldım. Küpesi olmayan ve sahipsiz köpeği gördüm, arkadan gizlice geldi ve bacaklarımdan ısırdı. Hemen hastaneye gittim, kuduz aşısı yapıldı, bugün yeniden aşı yapılacak. Artık Altınordu'da köpekler çok fazla olmaya başladı, buna önlem alınması için yetkililerden yardım bekliyorum. Şu anda mahallemizde her sokağın başında 5-6 tane köpek var ve yabancı köpekleri de oraya yaklaştırmıyorlar. Bence bunlar toplanıp barınaklara koyulmalı" dedi.

"Sokak köpekleri gece ve sabah saatlerinde korkutuyor"

Mahallelerinde çok fazla köpek olduğunu aktaran Hüsnü Kabataş'ın kardeşi Mehmet Kabataş ise, "Sabah ve akşam saatlerinde sokak köpeklerinden dolayı yollarda yürünmüyor. Eşim ya da çocuklar bir yere gittiklerinde biz araçla gidip alıyoruz. Bu konuda toplum olarak hepimiz suçluyuz, köylerden şehirlere geldik, yanımızda bulunan köpeklerin hepsi de mecburen şehirlere indi. Artık kırsalda yiyecek bulamıyorlar. Bu nedenle saldırabiliyorlar, hepimiz suçluyuz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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