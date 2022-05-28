Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı - Haberler

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında ayağından vurulan bir kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. adlı şahıs, önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen A.M. isimli şahsın aracını durdurarak, tabanca ile ayaklarına ateş etti. Silah sesleri korku dolu anların yaşanmasına sahne olurken, tabancayı ateşleyen N.Ö. ve kardeşi O.Ö. polis ekiplerine teslim oldu. Öte yandan, olayın, geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Olay anı kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kavga ve tabanca ile ateş açılması görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa