Ordu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burunucu Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir oto galeriye uzun namlulu silahla ateş açıldı. Bu esnada iş yerinde olan Ş.S. ile S.P.F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırının cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobilden gerçekleştirildiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 18 adet boş uzun namlulu silah kovanı bulundu.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ORDU