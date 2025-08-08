Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 26 yaşındaki Oktay Kara, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. ile torunları N.B. ve S.B., geçmişte anlaşmazlık yaşadıkları iddia edilen Oktay Kara (26) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri, Kara'ya tabancayla sekiz el ateş etti. Kurşunlardan biri Kara'nın ayağına isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kara, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası A.B., N.B. ve S.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden N.B.'nin suçu itiraf etmesi üzerine diğer iki kişi serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
