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Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir marketin önünde meydana gelen silahlı kavgada M.C.U. isimli şahıs, husumetli olduğu G.Ö. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Olayın faali G.Ö. polis tarafından yakalandı.

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

ORDU - Ordu'da sokak ortasında tabanca ile vurulan bir kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.U. isimli erkek şahıs, aralarında husumet bulunan G.Ö. ile cep telefonu ile konuşarak tartıştı. Bir süre sonra G.Ö., araç ile M.C.U.'nun olduğu adrese geldi. Burada büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü, G.Ö. yanında getirdiği tabanca ile M.C.U.' ya 2 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren G.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - 3.Sayfa
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