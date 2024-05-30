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Ordu'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Büfe işletmecisi ile arasında çıkan tartışma sonucu çıkan kavga sırasında Tamer Mahir Ö., yanında bulunan tabanca ile ateş açarak Tolga T.'yi ayağından yaraladı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve Tamer Mahir Ö. yakalandı.

Ordu'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe işletmecisi Tolga T. ile Tamer Mahir Ö. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Tamer Mahir, yanında bulunan tabanca ile etrafa ve Tolga T.'ye 6 el ateş açtı. Kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Tolga T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu esnada polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren Tamer Mahir Ö. ise polis ekiplerince olayından hemen ardından yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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