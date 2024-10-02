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Ordu'da Sahte Gürcistan Ehliyeti Düzenleyen Şahıs Yakalandı

Ordu'da Sahte Gürcistan Ehliyeti Düzenleyen Şahıs Yakalandı
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Ordu'da polis ekipleri, sahte Gürcistan ehliyeti düzenleyen H.A. isimli şahsı yakaladı. Operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve mermiler de ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında, sahte Gürcistan ehliyeti düzenleyen şahıs yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye geneli mali suçlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte Gürcistan ehliyeti düzenleyen H.A.'nın (45) Altınordu ilçesindeki 2 farklı adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği kartuşu, 14 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheli H.A. hakkında resmi belgede sahtecilik ile farklı bir suçta adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Gürcistan Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Polis ordu Suç

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