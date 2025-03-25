CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak

Ordu'da Sahte Altın Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Ordu'da Sahte Altın Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da polis ekipleri sahte altın kaçakçılığına yönelik operasyon düzenleyerek, 1 kişiyi tutukladı. Yapılan aramalarda birçok sahte altın ve nakit para ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan sahte altın operasyonu kapsamında 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yakalanan T.G. isimli şüpheli şahsa yönelik yapılan üst ve çanta aramasında 123 adet 1gram sahte olduğu değerlendirilen altın, 3 adet 5 gram sahte olduğu değerlendirilen altın, 118 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen T.G. tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title