Ordu'da sahte alkol operasyonu

Ordu'da polis ekipler tarafından sahte alkollü içkiye yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipler tarafından sahte alkollü içkiye yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak-sahte alkollü içki satışına yönelik Fatsa ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Burada yapılan aramada, 60 litre etil alkol ile 12 adet anason kiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU