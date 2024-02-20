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Ordu'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 6 Tabanca Ele Geçirildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir otomobilde 6 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Karapınar Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada otomobil içerisinde 6 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara takılı halde şarjörler ele geçirildi. Konuyla ilgili M.Y. (46) ve M.K. (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli mercilerce tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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