Ordu'da 17 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı ve iki kişi tutuklandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 17 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.Ş. (32), B.Y. (40) ve A.B. (28) isimli kişilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 17 bin 640 adet uyuşturucu hap, 1 gram kubar esrar ve 50 adet tabanca fişeği elde edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rekor miktarda uyuşturucu

Ele geçirilen 17 bin 640 adet uyuşturucu hapın, Ordu'da tek seferde yakalanan 'en yüksek miktarlı uyuşturucu hap' olma özelliği taşıdığı belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
