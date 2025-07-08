Ordu'da Polisin Operasyonunda 23 Kişi Tutuklandı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, aranması bulunan 31 şahıstan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 31 şahıstan 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 85 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 31 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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