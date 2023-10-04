Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 37 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 37 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 65 şahıs hakkında işlem yapıldı. Tutuklanan 22 şahıs cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 37 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 65 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU