Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 28 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 28 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 41 şahıs hakkında işlem yapıldı. Tutuklanan 11 şahıs cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 28 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 41 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 28 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU