Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 23 şahıs yakalandı
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 23 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 38 şahıs hakkında işlem yapıldı ve ayrıca 22 şahıs farklı suçlardan aranarak yakalandı. Tutuklanan 12 şahıs adli mercilere sevk edildi.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 23 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 38 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU