Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 23 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 23 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 36 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 23 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 36 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 23 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 6'sI tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU