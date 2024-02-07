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Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 22 şahıs yakalandı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 22 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 52 şahıs hakkında işlem yapıldı. Tutuklanan 9 şahıs cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 22 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 52 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ordu Tutuklama Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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