Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 21 şahıs yakalandı
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 21 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 24 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 21 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 24 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 21 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU