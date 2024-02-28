Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 20 şahıs yakalandı
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 20 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 59 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 11'i tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 20 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 59 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 20 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU