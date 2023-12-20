Haberler ›› 3sayfa ›› Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 20 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 20 şahıs yakalandı

20 Aralık 2023 14:19 Güncelleme: 14:21 Abone Ol

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 20 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 104 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı ve cezaevine gönderildi.