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Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 20 şahıs yakalandı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 20 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 104 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 20 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 104 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 20 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ordu Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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