Üye Girişi
Haberler

Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 14 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 14 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 61 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 14 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 61 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 14 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Ordu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak

Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title