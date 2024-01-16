Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 10 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 10 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 57 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 10 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU