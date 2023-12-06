Ordu'da polis ekipleri 38 aranan şahsı yakaladı
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 38 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, toplamda 105 şahıs hakkında işlem yaparken, 38 şahıs ise farklı suçlardan aranıyordu. Tutuklanan 18 şahıs adli mercilere sevk edildi.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 38 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 105 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.
Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 38 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU