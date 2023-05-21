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Ordu'da paramotor kazası: 2 yaralı

Ordu'da paramotor kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen paramotor kazasında sürücü ve yolcu yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen paramotor kazasında sürücü ve yolcu yaralandı.

Olay ilçedeki Demas Plajı'nda meydana geldi. Fatsa Off-Road Derneği Başkanı Üzeyir Erdoğan'ın kullandığı paramotor, kalkıştan kısa bir süre sonra aydınlatma direğine takılıp kontrolden çıkarak plaja çakıldı. Kaza sonrası sürücü ve paramotorda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatsa Ordu 3. Sayfa Haberler

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