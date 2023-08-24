Ordu'da Otomobilden Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilden tabanca ile 7 el ateş açılması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Ordu'da bir otomobilden tabanca ile 7 el ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz renkli bir otomobilden kimliği belirsiz kişiler 7 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Semih S. (32) isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunların isabet ettiği bir motosiklette de hasar meydana gelirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışmalar sürüyor. - ORDU