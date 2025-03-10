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Ordu'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ordu'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Ordu'da gerçekleştirilen bir operasyonda, yolcu otobüsünün kargo bölümünde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'da otobüsün kargo bölümünde yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Ünye ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında bir yolcu otobüsü durduruldu. Aracın kargo bölümünde yapılan aramada M.Ş. (45) isimli şahsa ait paket içerisinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucu paketin İstanbul'dan H.Ö. (54) tarafından gönderildiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce yurt dışı çıkış yasağı verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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