Ordu'da oto hırsızlığı şüphelileri serbest bırakıldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde gerçekleşen oto hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Medresönü Mahallesi ile Düz Mahalle'de aynı gün iki otomobilin çalınması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince yakalanan B.Y. ile İ.B'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.