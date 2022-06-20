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Son dakika... Ordu'da örtü yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: - Ordu'da örtü yangını Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan yeşillik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

- Ordu'da örtü yangını

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan yeşillik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Olay, ilçenin Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşil alanda çıkan örtü yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - 3. Sayfa

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