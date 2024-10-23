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Ordu'da Motosiklet ve Otomobil Sürücülerine Eş Zamanlı Denetim

Ordu'da Motosiklet ve Otomobil Sürücülerine Eş Zamanlı Denetim
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Ünye ilçesinde, motosiklet ve otomobil sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 42 bin lira ceza kesildi. Motosiklet sürücülerine kask ve ehliyet kontrolleri yapılırken, otomobil sürücülerine emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ve otomobil sürücülerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde toplamda 42 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından şehrin en işlek caddelerinde denetim gerçekleştirildi. Kaledere Mahallesi Büyük Cami Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda kask, ehliyet, tescil, abartılı egzoz gibi kontrollerini yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere 35 bin lira para cezası uyguladı.

Diğer taraftan eş zamanlı olarak Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde otomobil sürücülerine emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler yapılan denetimlerde sürücüleri tek tek kontrol ederek kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Trafikte olabilecek kazaların önüne geçmek ve bilgilendirmek amacıyla ekipler ayrıca sürücülere emniyet kemeri konusunda daha hassas davranılması gerektiğine dikkat çekti. Yaklaşık 2 saat süren emniyet kemeri denetimlerinde ise otomobil sürücülerine 7 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, şehrin birçok noktasında eş zamanlı denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşların can kayıplarının önüne geçilmesi için kurallara uyulmasına yönünde dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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