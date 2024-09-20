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Ordu'da Motosiklet Kazası: Yolun Karşısına Geçen Kadın Yaralandı

Ordu'da Motosiklet Kazası: Yolun Karşısına Geçen Kadın Yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kadın hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kadın ayaralandı.

Kaza, Çamurlu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan A. yönetimindeki 31 AOD 704 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamide H. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen kadın hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet 3-sayfa Sağlık ordu Kaza Ünye

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