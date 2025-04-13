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Ordu'da Motosiklet ile Trafikte Tehlikeli Şov Yapan Sürücüye Ceza

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Ordu'da, motosikleti ile trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücüye 8 bin 306 TL para cezası verildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı ve adli işlem başlatıldı.

Ordu'da motosiklet ile trafikte şov yapan sürücüye ceza yağdı

ORDU - Ordu'da, motosikleti ile trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 8 bin 306 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan ve Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir sürücünün 05 AEF 012 plakalı motosikleti ile tehlikeli hareketler yaptığı anların yer aldığı görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu motosiklet sürücüsü H.B.K.'ya 6 maddeden toplamda 8 bin 306 TL idaresi para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet sürücüsünün ehliyeti 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

Sürücü hakkında ayrıca adli başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - 3.Sayfa
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