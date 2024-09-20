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Ordu'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Ordu'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Değirmenyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat S. idaresindeki 55 ABM 150 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan çıkan Baran A.'nın kullandığı 60 KS 996 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü hafif şekilde yaralandı, motosiklette yolcu olarak bulunan Kaan A. ise aracın camına fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu durumu ağır olan Kaan A., Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Baran A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerini güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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